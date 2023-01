Tripulantes da TAP já entregaram pré-aviso de greve de sete dias

No espaço de mês e meio esta vai ser a segunda paralisação dos tripulantes da TAP que estão em braço de ferro com a companhia a propósito da revisão do Acordo de Empresa.



Ana Petronilho anapetronilho@negocios.pt 15:55









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil já entregou o pré-aviso de greve para sete dias, entre 25 e 31 de janeiro.

Em comunicado interno a que o Negócios teve acesso, os tripulantes acusam a administração da TAP de "não querer compreender a revolta e a indignação" dos trabalhadores, frisando que "o tempo da entrega dos pins dourados já lá vai e a palmadinha atrás das costas já não é suficiente" e que a empresa e o Governo "tardam em compreender isso".

Rejeitando as acusações de irresponsabilidade, o sindicato aproveita ainda para frisar que a paralisação resulta de uma "decisão tomada de forma séria, baseada numa estratégia fundamentada e avessa a pressões ou impulsividades".

O sindicato volta também a recordar que a empresa "não pode vangloriar-se de alcançar lucros em 2022, sem que haja um verdadeiro e significativo reconhecimento dos esforços dos tripulantes" tendo em conta que foram "estes esforços, assim como os múltiplos e penosos sacrifícios pessoais e profissionais" da classe, "que contribuíram para os resultados apresentados pela empresa".

A separar a TAP e os tripulantes está a revisão do Acordo de Empresa, em vigor desde 2006. Com o novo contrato coletivo, a companhia aérea quer aumentar o número de horas de trabalho dos tripulantes face a 2019. Além disso, a TAP quer aplicar um modelo de remunerações assente na produtividade, tendo como base os atuais valores que sofrem um corte de 25% acima dos 1.410 euros. Condições que os tripulantes têm recusado aceitar.

O braço de ferro das negociações já levou o SNPVAC a avançar para uma greve de dois dias, a 8 e 9 de dezembro, levando, nessa altura, a companhia a cancelar 360 voos, com perdas de receita de oito milhões de euros. Saber mais TAP Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil greve

Tripulantes da TAP já entregaram pré-aviso de greve de sete dias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Tripulantes da TAP já entregaram pré-aviso de greve de sete dias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar