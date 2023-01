Tripulantes vão reunir-se para votar nova proposta da TAP

Os tripulantes da TAP vão reunir em assembleia geral de urgência para discutir e votar nova proposta da companhia. A reunião está marcada para dia 19 de janeiro, um dia depois da ida da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, ao Parlamento e uma semana antes do início da greve de sete dias.



De acordo com o comunicado interno do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Cicil (SNPVAC), a que o Negócios teve acesso, a reunião dos tripulantes vai decorrer no hotel Marriott em Lisboa e o ponto único de da ordem de trabalhos a "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP".



Caso a proposta da TAP seja aprovada pelos tripulantes, poderá haver um travão à paralisação marcada entre os dias 25 e 31 de janeiro.





Em reação ao protesto dos tripulantes, a TAP já disse que "lamenta" a decisão do SNPVAC e assegurou que está a fazer tudo para chegar a um acordo.





A separar a TAP e os tripulantes está a revisão do Acordo de Empresa, em vigor desde 2006. Com o novo contrato coletivo, a companhia aérea quer aumentar o número de horas de trabalho dos tripulantes face a 2019. Além disso, a TAP quer aplicar um modelo de remunerações assente na produtividade, tendo como base os atuais valores que sofrem um corte de 25% acima dos 1.410 euros. Condições que os tripulantes têm recusado aceitar.



O braço de ferro das negociações já levou o SNPVAC a avançar para uma greve de dois dias, a 8 e 9 de dezembro, levando, nessa altura, a companhia a cancelar 360 voos, com perdas de receita de oito milhões de euros.





Notícia atualizada