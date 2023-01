António Costa: TAP está à venda e precisa “da maior estabilidade possível”

"Estamos numa fase do processo de alienação total ou parcial da participação do Estado na TAP que é particularmente importante e é util e necessário que a empresa mantenha a maior estabilidade possível", defendeu esta quarta-feira o primeiro-ministro.

António Costa, que está no Parlamento num debate sobre política geral, respondia a uma questão de André Ventura, do Chega, sobre a situação da companhia aérea. O deputado do Chega perguntou ao primeiro-ministro se, tendo em conta os acontecimentos recentes, mantém a confiança na administração da transportadora aérea, "uma administração que mente ao regulador, aos portugueses, ao seu ministro das Finanças", sublinhou.

O líder do Governo deixou claro que, para já, não pretende tomar qualquer decisão a esse nível. "A função do acionista Estado relativamente à administração, não é substituir-se à administração nos atos de gestão do dia-a-dia, é avaliar resultados", defendeu, reafirmando que "brevemente teremos as contas relativamente ao ano passado, está a decorrer esse processo, e relativamente a atos de gestão isolados que possam ser danosos do interesse público ou que sejam violadores da lei, há mecanismos próprios para agir".

"Se a CMVM considera que houve uma violação das obrigações para com a entidade [por parte da TAP quando forneceu uma informação errada], tem as formas de agir consequentemente", disse António Costa, lembrando também que foi determinada à IGF uma auditoria de legalidade à gestão da TAP e que o PS viabilizou a proposta do Bloco de Esquerda para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar os acontecimentos na empresa.

"É isto, são as instituições a funcionar normalmente", rematou.