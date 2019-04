Virgin troca bares a bordo por sofás de couro vermelho

A Virgin Atlantic Airways trocou o seu bar a bordo por sofás para famílias numa nova frota de aviões A350 da Airbus.





A Virgin instalou um balcão para cocktails para clientes premium, anos após o auge do conceito na década de 70 e, embora várias concorrentes tenham seguido os mesmos passos, o bar permaneceu mais identificado com uma companhia aérea que tenta destacar-se trazendo de volta parte do glamour e entusiasmo dos voos.

A cabine Upper Class renovada da Virgin também vai oferecer ecrãs individuais e uma cama com cerca de dois metros. A novidade foi anunciada semanas depois de a British Airways, controlada pela holding IAG, ter lançado uma porta privada para os seus assentos da classe executiva numa batalha para atrair clientes com dinheiro no mercado transatlântico mais lucrativo do mundo para viagens corporativas.

O primeiro dos 12 jatos A350-1000 da Virgin deve fazer a rota entre o Aeroporto Heathrow, em Londres, e John F. Kennedy, em Nova Iorque, a partir de agosto, com a restante frota pronta para entrega até 2021.

A companhia aérea exibiu maquetes do layout da cabine na segunda-feira na sua sede em Crawley, no sul de Londres.

(Texto original: Cocktail Bars Make Way for Sofas on Virgin's New A350 Jets)