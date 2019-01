Guerra da Brisa e credores deixa Douro Litoral sem gestão

Até ser decidida a providência cautelar interposta pela Brisa, a Auto-Estradas do Douro Litoral fica sem gestão. Já a operação não sofreu alterações com a mudança acionista, garantem os credores, que acentuaram as acusações ao grupo de Vasco de Mello.