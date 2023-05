Metro do Porto garante que "não alterou o traçado da Linha Rubi"

A Metro do Porto, que se viu envolvida na operação Babel, no âmbito da qual o vice-presidente da Câmara de Gaia foi detido por suspeitas de corrupção para exercer influência junto da empresa, afirmou esta quinta-feira em comunicado que "não alterou o traçado da Linha Rubi" e que esse projeto "mantém-se inalterado no que se refere à zona de implantação do empreendimento Alive Riverside".





Na nota divulgada, a Metro do Porto – que diz já ter prestado informações e fornecido a documentação associada às autoridades judiciárias – afirma que no caso que está em investigação que relativamente ao pedido de informação prévia relativo à operação de loteamento do empreendimento Alive Riverside, na Quinta de Santo António, em abril de 2021, a Gaiurb lhe deu conhecimento daquele projeto, solicitando a emissão do necessário parecer, que é obrigatório e vinculativo.



"A Metro do Porto, em maio de 2021, emitiu parecer negativo, uma vez que o loteamento previsto se encontrava localizado na Zona de Proteção Funcional da futura Linha Rubi (H), Casa da Música – Santo Ovídio, colidindo parcialmente com esta", afirma a empresa, acrescentando que foi "transmitida à Gaiurb a impossibilidade de licenciamento do projeto nos moldes que haviam sido apresentados à Metro do Porto".





Segundo relata, em março de 2022, a Gaiurb no âmbito de um pedido de informação prévia de alteração de licença de loteamento do mesmo empreendimento, solicitou à Metro do Porto que se voltasse a pronunciar, o que aconteceu um mês depois, com a empresa de transporte público a reiterar "o parecer desfavorável por se manterem as condicionantes e interferências".





"A Metro do Porto não emitiu quaisquer outros pareceres, não mudou de opinião, não transigiu, nem alterou o traçado naquela zona", afirma ainda na mesma nota, assegurando que "o projeto patenteado no concurso público internacional lançado este mês para a execução da empreitada da Linha Rubi mantém-se inalterado no que se refere à zona de implantação do empreendimento Alive Riverside, o que evidencia a total congruência e correção da atuação desta sociedade".