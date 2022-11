ACP avisa que aumento de 10% nas portagens fará disparar sinistralidade

O Automóvel Club de Portugal diz que aumentos de 10% nas portagens em 2023 irão empurrar massivamente as viaturas ligeiras e pesadas para as estradas nacionais, o que terá como consequência a insegurança rodoviária e o aumento do número de acidentes e vítimas.



Luís Manuel Neves Maria João Babo mbabo@negocios.pt 15:55







O Automóvel Club de Portugal (ACP) apelou esta sexta-feira ao Governo para que intervenha no sentido de atenuar a subida das taxas de portagem no próximo ano, que irá rondar os 10%.



Em comunicado, o ACP considera que a proposta de atualização de preços das portagens nas autoestradas apresentada pelas concessionárias, que tem por base a taxa de inflação, "é uma brutalidade para o orçamento das famílias e das empresas".



"Portugal regista valores recorde da inflação dos últimos 30 anos e, caso se confirmem as projeções, o aumento das portagens rondará os 10% a partir de 1 de janeiro", diz a entidade liderada por Carlos Barbosa, acrescentando que a esta subida "há que juntar todos os aumentos que tem vindo a fustigar paulatinamente os automobilistas e os contribuintes em geral: combustíveis, eletricidade, gás, alimentos, prestação da casa e tantos outros bens essenciais".

O ACP avisa ainda que "há uma outra consequência se o preço das portagens disparar: a sinistralidade rodoviária".

É que, explica, "ao empurrar massivamente as viaturas ligeiras e de pesados para as estradas nacionais, muitas delas sem condições para receberem tráfego intenso, é expectável a insegurança rodoviária e o aumento do número de acidentes e vítimas". "De que está à espera o Governo para atuar em favor das famílias e das empresas? Porque permanece em silêncio face à instabilidade que este novo aumento representa para a economia nacional?", questiona o ACP. Saber mais ACP Automóvel Club de Portugal transportes portagens inflação

