Aeroporto de Heathrow alerta que quarentena está a “estrangular” a economia britânica

O aeroporto de Heathrow, em Londres, culpou o governo do Reino Unido pelos números do tráfego de julho, que mostram poucas evidências de uma recuperação da procura pelo aeroporto que, normalmente, é um dos principais centros de viagens mais movimentado da Europa.

Em comunicado emitido esta terça-feira, e citado pela Bloomerg, a entidade explica que a imposição de uma quarentena de 14 dias para quem chega de países com taxas altas de infeção de covid-19 significa que o Reino Unido está excluído de mercados como EUA, Canadá e Singapura.

A imposição de quarentena "continua a estrangular a economia do Reino Unido", com a perda de dezenas de milhares de empregos, referiu o presidente executivo do aeroporto de Heathrow, John Holland-Kaye.

O responsável voltou ainda a apelar para que o governo britânico altere a atual estratégia e passe a adotar a realização de testes no aeroporto, à semelhança de outros países.

O tráfego de passageiros de Heathrow caiu quase 89% no mês passado em comparação com julho de 2019, enquanto três quintos da rede de rotas normais permaneceram cancelados, segundo os dados do aeroporto.