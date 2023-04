Alexandra Carvalho é a nova presidente da Transtejo/Soflusa

Os ministérios do Ambiente e da Ação Climática e das Finanças indicaram para o conselho de administração da Transtejo/Soflusa Alexandra Carvalho para o cargo de presidente e Alexandre Santos como administrador financeiro.





Em comunicado, o gabinete de Duarte Cordeiro salienta que os dois nomes receberam já parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública e diz esperar que assumam funções a 13 de maio.





O terceiro elemento do conselho de administração da empresa será indicado em breve, acrescenta.





Alexandra Carvalho, que assumirá o cargo de presidente do Conselho de Administração, é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e foi secretária-geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.



Diretora do Fundo Ambiental por inerência de funções desde 1 de janeiro de 2017, "nos dez anos anteriores foi diretora do departamento de relações internacionais do então Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território", diz ainda o Ministério do Ambiente na mesma nota, acrescentando que em 2007 e em 2021 coordenou a participação do Ministério na Presidência Portuguesa da União Europeia.





Já Alexandre Santos, que ocupará o lugar de vogal com o pelouro da área financeira, desempenhou, entre 2019 e 2022, o cargo de vogal do conselho de administração do Organismo de Produção Artística. De 2013 a 2019, foi vogal do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.