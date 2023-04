Alstom investe em fábrica de comboios em Matosinhos para ganhar concurso da CP

A fabricante francesa de comboios quer vencer o concurso da CP - Comboios de Portugal e, para tal, compromete-se a construir uma fábrica com mais de 20 mil metros quadrados junto à Linha de Leixões, com capacidade para produzir mais de 100 carruagens por ano.A empresa admite ainda contratar 300 trabalhadores, de diferentes categorias, como engenheiros e técnicos, soldadores, eletricistas e mecânicos, e compromete-se a que 15% destes empregos estejam reservados para mulheres, jovens desempregados, desempregados de longa duração e trabalhadores com algum tipo de deficiência.Além da fábrica em Matosinhos e de uma oficina em Guinfões, a Alstom promete também ajudar mais de 1.700 estudantes do ensino superior, avança o ECO A Alstom – em consórcio com a portuguesa DST – é uma das três fabricantes que estão na última fase do concurso para as 117 novas automotoras elétricas da CP. Os suíços da Stadler e os espanhóis da CAF são os outros dois concorrentes. A transportadora pública portuguesa está a receber as últimas propostas de cada candidato.