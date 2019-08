Antram e Fectrans chegam a acordo para aumentos de 120 euros. Costa pede que outros sigam o "exemplo"

A Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Fectrans -Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações chegaram a acordo para um contrato coletivo de trabalho.





O documento foi assinado na noite desta quarta-feira na presença do Governo e entra em vigor em 2020, sendo que mais rondas de negociações vão ocorrer no mês de setembro. O acordo prevê um aumento mínimo de 120 euros a partir do próximo ano.



"Construímos um memorando de entendimento relativamente a varias questões importantes para todos os trabalhadores do setor. Desenvolvemos mais um conjunto de questões para continuarmos a trabalhar e para retomarmos as negociações na primeira semana de setembro, para podermos concluir a revisão global do contrato coletivo de trabalho para que ele possa ser publicado e entre e vigor a partir de 2020", anunciou o líder da FECTRANS, José Manuel Oliveira, acrescentando: "É preciso que o Governo também assuma as suas responsabilidades neste contexto, para que aquilo que são os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados".

Durante a tarde, o representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, dissera que o documento saído da reunião desta tarde com a federação da CGTP era um acordo "histórico" . "O documento que se acaba de produzir conjuntamente com a Fectrans, num trabalho árduo de muitas horas, pode vir a ser histórico para o setor", revelou aos jornalistas.

O vice-presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) Pedro Polónio disse que "foi possível hoje concretizar, de uma forma um pouco mais fina, aquilo que tinham sido as grandes questões que ficaram acordadas em maio".





"Hoje, estamos próximos da redação final daquilo que vai ser a revisão da convenção coletiva que vai entrar em vigor a partir de janeiro", acrescentou da Pedro Polónio, no final da reunião.



Considerando o acordo "algo muito relevante" para um setor que está "a viver dias difíceis", Pedro Polónio frisou que com esta decisão o patronato quer "passar uma mensagem de confiança aos trabalhadores, aos empresários".