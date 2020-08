Autoestradas perdem 46% do tráfego no segundo trimestre

O tráfego nas autoestradas nacionais caiu no segundo trimestre deste ano para quase metade do que era no mesmo período de 2019, avançou a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP). A entidade salienta que a redução de 46% foi devida às “restrições impostas à circulação dos portugueses não só no período de confinamento como em vários fins de semana importantes como foi o do período pascal”.

Autoestradas perdem 46% do tráfego no segundo trimestre









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.