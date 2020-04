A plataforma de mobilidade Bolt lançou uma nova categoria chamada Bolt Protect, que inclui a colocação de uma proteção de acrílico transparente entre os assentos dos passageiros e do motorista, segundo um comunicado enviado.

"Durante o período de pandemia e com o regresso à normalidade, continua a existir a necessidade das pessoas usarem este tipo de serviço, e por isso estamos a fazer todos os possíveis para ajudá-las a deslocar-se de forma mais segura durante os próximos meses, reduzindo ao máximo o risco de propagação do vírus", diz David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

Acrescenta que "no entanto, e independentemente da categoria do carro, incentivamos todos os motoristas e passageiros a tomar medidas adicionais de segurança como lavar e desinfetar as mãos regularmente, evitar tocar no rosto, tapar a boca quando tossir ou espirrar e ficar em casa caso apresentem sintomas".Esta nova categoria, que pode ser selecionada através da aplicação antes de iniciar a viagem, ainda só está disponível na região de Lisboa, mas o objetivo da empresa é abranger mais cidades, como Porto ou Faro.No mesmo comunicado a Bolt realça que não existe um custo acrescido para viajar nesta categoria."A proteção de acrílico na nova categoria de carros da Bolt irá permitir limitar o fluxo de ar na cabine do carro, entre o motorista e os passageiros, reduzindo o risco de contágio", escreve a Bolt, que adianta que "existem ainda medidas adicionais de higiene e segurança tais como a maior ventilação durante e entre as viagens, bem como a limpeza regular das maçanetas internas e externas das portas e do assento traseiro".