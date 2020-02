Brisa aumenta lucros anuais em 22,6% para 204,5 milhões

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) fechou 2019 com lucros de 204,5 milhões de euros, uma subida de 22,6% face ao ano anterior. As receitas cresceram 6,1%, para mais de 653 milhões.

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) fechou 2019 com lucros de 204,5 milhões de euros, uma subida de 22,6% face ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.









(Notícia atualizada às 16:55) A BCR assinala que o crescimento das receitas de portagem foi sustentado pelo acréscimo no tráfego , que se cifrou em 3,7%, bem como pela atualização das taxas de portagem em 1%. Já a forte subida nas receitas com as áreas de serviço, a empresa justifica a evolução com a "recente renegociação de contratos".Os custos operacionais excluindo a rubrica Amortizações, Depreciações, Ajustamentos e Provisões, líquida de reversões, atingiram os 133,9 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 0,3%.O EBITDA da empresa ascendeu a 519,9 milhões de euros, mais 7,9% do que o valor registado no ano anterior.(Notícia atualizada às 16:55)

A concessionária rodoviária que gere 11 autoestradas registou proveitos operacionais de 653,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,1% em comparação com 2018. As receitas de portagem cresceram 5,1%, totalizando 622,9 milhões de euros, enquanto os proveitos com as áreas de serviço dispararam 39,6%, somando 25 milhões.