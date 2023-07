Brisa aumenta lucros em 30% à boleia de subida no tráfego

A Brisa obteve 119,8 milhões de euros de lucro na primeira metade deste ano, o que traduz um crescimento de 30,5% face aos 91,8 milhões registados nos primeiros seis meses do ano passado, quando ainda vigoravam algumas restrições à mobilidade devido à pandemia, indicou esta sexta-feira a empresa.O tráfego nas autoestradas da Brisa Concessões Rodoviárias (BCR) aumentou 12% em termos homólogos, tendo subido em todas as vias geridas pela empresa. O maior incremento verificou-se na A9, onde o tráfego cresceu 21,5%.Os proveitos operacionais ascenderam a 363,9 milhões de euros, uma subida de 20,3%. As receitas de portagens cresceram 20,4%, para 346 milhões de euros, enquanto os proveitos das áreas de serviço aumentaram 19,3%, para 14,6 milhões de euros.Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cifraram-se em 288 milhões de euros, mais 24,2% do que um ano antes.Já o investimento, medido pelo Capex, aumentou 29,8%, para 24,3 milhões de euros.A dívida líquida diminuiu 2,6% face a 31 de dezembro de 2022, situando-se em 1.392 milhões de euros.