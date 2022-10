Câmara de Aveiro lança concurso para carregadores elétricos de 'ferryboat' por 1,3 milhões

A Câmara de Aveiro aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo, a abertura do concurso público para os sistemas de carregamento elétrico do novo 'ferryboat', que irá ligar São Jacinto ao Forte da Barra, por 1,3 milhões de euros.Antes de deliberar sobre o lançamento do concurso público, o executivo municipal aprovou o projeto de execução dos sistemas de carregamento para o novo 'ferry' elétrico, que teve um custo de 130 mil euros."O projeto de execução permitiu definir com exatidão as necessidades para construção dos sistemas de carregamento, nos dois cais de atracação", justifica fonte municipal.A decisão "teve por base a informação técnica conhecida sobre os carregadores elétricos a instalar em navios (em nada semelhante ao sistema utilizado em automóveis) e nas condições da ria de Aveiro".Os sistemas de carregamento, que ficarão localizados em plataformas específicas instaladas em zona próxima aos cais de atracação do navio, em São Jacinto e no Forte da Barra, "poderão ser operados por modo automático ou manualmente", razão que pesou na escolha da autarquia, considerando esse um fator "por demais importante na operacionalidade das travessias e no cumprimento dos horários dos transportes fluviais de Aveiro".O novo 'ferryboat', 100% elétrico, é a primeira embarcação com essa característica a ser desenvolvida inteiramente em Portugal, e está a ser construída pelo Grupo ETE para a Câmara de Aveiro, num investimento que deverá rondar os oito milhões de euros.Segundo a autarquia, o navio "vai contribuir com zero emissões de CO2, o que permitirá a redução da emissão de cerca de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo atual modelo, reduzindo igualmente em cerca de 30% o consumo energético".Comparativamente com o atual 'ferry' que faz a travessia, a nova embarcação reforça a capacidade de transporte de viaturas em 30% e de passageiros em 90%.