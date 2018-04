Carris lança concurso para a compra de 15 autocarros eléctricos

A Carris lançou um concurso público para a aquisição de 15 autocarros "standard" eléctricos, para serviço público urbano de transporte de passageiros, assim como para uma estação de carregamento eléctrico e serviços de manutenção, de acordo com o anúncio publicado esta segunda-feira, 9 de Abril, em Diário da República.





O valor do preço base do procedimento é de 11,7 milhões de euros, sendo o prazo de execução do contrato de 16 anos.





O critério de adjudicação é a melhora relação qualidade-preço. De acordo com o anúncio, no critério relativo à qualidade, os factores não relacionados com o preço/custo terão uma ponderação de 37%, enquanto no critério relativo ao custo os factores relacionados com o preço/custo terão a ponderação de 63%.