Circular na A1 entre Lisboa e Porto vai custar mais 20 cêntimos em 2022

As taxas de portagem nas autoestradas geridas pela Brisa Concessão Rodoviária (BCR) vão aumentar a 1 de janeiro de 2022, em média, 1,57%, anunciou a empresa em comunicado.





Com a atualização, percorrer a A1 entre Lisboa e Porto vai ficar mais caro 20 cêntimos, à semelhança de uma viagem entre Marateca e Caia (A6). Já entre Lisboa e Algarve pela A2 as taxas vão aumentar 35 cêntimos.





No caso dos principais percursos urbanos, com elevada frequência de automobilistas, a atualização das taxas vai significar uma subida de cinco cêntimos na autoestrada entre Lisboa e Cascais (A5). Aumento semelhante ocorrerá entre Porto e Amarante (A4) e no sublanço da A3 entre a Maia e Santo Tirso. Já a A3 entre Porto e Valença haverá uma subida de 25 cêntimos.





Por seu lado, na CREL (A9) ou nos sublanços da A1 entre Alverca e Vila Franca de Xira e entre Espinho e Carvalhos os preços das portagens mantêm-se inalterados.





De acordo com a Brisa, no caso da classe 1 "apenas 28 das 93 taxas de portagem aplicadas (30% do total) serão atualizadas, sendo que, na maioria dos percursos com mais elevada frequência de automobilistas ou com maior extensão, o impacto será diminuto".





A concessionária assegra ainda que "apenas metade das 364 taxas de portagem praticadas na rede BCR será alterada" e lembra que as taxas de portagem não são atualizadas desde 2019.





"Existem casos de taxas de portagem que apresentam uma variação inferior à média ou mesmo nula, sendo que, noutros casos, as taxas de portagem apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objeto de atualização em anos anteriores", explica ainda a Brisa, recordando que a última atualização de portagens em Portugal ocorreu em 2019, com um coeficiente de 0,88%.

Brisa vai investir 65 milhões em 2022

No próximo ano, a BCR prevê investir 65 milhões de euros em obras de alargamento, beneficiações de pavimento, construção de novas lojas Colibri, modernização de equipamentos e grandes manutenções da sua rede de autoestradas que soma mais de 1.100 quilómetros.





Em comunicado, a empresa sublinha que o plano de investimento para 2022 ultrapassa em 41% e 25% os investimentos realizados nas autoestradas operadas pela BCR em 2020 e 2021, respetivamente, sendo "o mais elevado dos últimos anos".



"Este investimento está em linha com o propósito da Brisa de transformar a qualidade de vida das comunidades, ligando as pessoas através de uma mobilidade simples, segura e sustentável", diz a empresa liderada por António Pires de Lima.



As principais obras a realizar em 2022 incluem a conclusão da modernização das galerias central e sul dos túneis de Águas Santas (A4 e A3), a reformulação do nó de Ermesinde (na A4), novas lojas Colibri, nas autoestradas A1, A2 e A5 e vários trabalhos de beneficiação de pavimentos, reabilitação de viadutos, estabilizações de taludes e instalação de barreiras acústicas.