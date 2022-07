Costa Silva espera decisão sobre aeroporto concertada entre Pedro Nuno e o primeiro-ministro

O ministro da Economia acredita que a falta de uma solução em torno do aeroporto de Lisboa "causa um grande dano ao país" e frisa que, acima de tudo, é necessário tomar uma decisão.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, António Costa Silva afirmou que "não podemos converter-nos no país da indecisão e andamos há 50 anos a discutir a questão do aeroporto, que é absolutamente indispensável" à economia.Para o governante, "a conectividade aérea é das variáveis que mais impacto têm na performance da economia portuguesa". "E não é só pelo turismo. É pelo conjunto da economia, por todos os setores. Portanto, é absolutamente vital que essa estrutura seja realizada e o mais depressa possível", avisa.Costa Silva prefere, ainda assim, "não acrescentar mais achas para a fogueira" na discussão sobre a localização do aeroporto, mas lembra que o dano de nada se decidir "é enorme". "O mais depressa possível. Já passaram 50 anos, andamos a discutir este problema e o não se decidir tem muitas vezes um custo muito mais elevado que qualquer decisão que a gente tome".O ministro da Economia acredita também que o colega das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, "em articulação com o senhor primeiro-ministro, vai propor a decisão melhor para para o país".