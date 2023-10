CP abre concurso para transporte rodoviário para suprir paragem na linha da Beira Alta

Leia Também Governo falha data para fim das obras de modernização na linha da Beira Alta

A CP - Comboios de Portugal abriu um concurso internacional para a prestação de serviços de transporte rodoviário de substituição nos troços Coimbra/Guarda/Coimbra, Mangualde/Coimbra/Mangualde e Guarda/Vilar Formoso/Guarda, por interrupção da circulação ferroviária, em virtude da modernização da linha da Beira Alta.Segundo o anúncio , publicado esta quinta-feira em Diário da República, o valor do preço base é de 3,35 milhões de euros. O prazo de execução do contrato é de oito meses, não estando previstas renovações.As propostas podem ser apresentadas até às 23:59 do 30.º dia a contar da data do envio do anúncio, ou seja, até 22 de novembro.A linha da Beira Alta está em obras desde 2019, sendo que em abril de 2022 a Infraestruturas de Portugal (IP) encerrou o troço entre Pampilhosa e Guarda para poder levar a cabo as obras sem circulação de comboios.Esta interdição devia ter durado apenas nove meses, para reabrir a linha em janeiro de 2023. No entanto, em outubro de 2022 a IP adiou a reabertura mais de seis meses (devido aos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia) para julho. No final do ano passado, novo adiamento e o avanço de uma nova data para o fim das obras de modernização da linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso (202 quilómetros), 12 de novembro, que afinal também não vai ser respeitada.