Governo falha data para fim das obras de modernização na linha da Beira Alta

Mais uma vez, a data anunciada de 12 de novembro para a conclusão das obras de modernização Linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso (202 quilómetros), não vai ser cumprida, avança esta segunda-feira o Público. Esta é já a terceira vez que a Infraestruturas de Portugal falha o prazo anunciado para a reabertura deste troço da linha, com o qual o próprio ministro da Infraestruturas, João Galamba, também se comprometeu.A linha da Beira Alta está em obras desde 2019, sendo que em abril de 2022 a IP encerrou o troço entre Pampilhosa e Guarda para poder levar a cabo as obras sem circulação de comboios. Esta interdição devia ter durado apenas nove meses, para reabrir a linha em janeiro de 2023. No entanto, em outubro de 2022 a IP adiou a reabertura mais de seis meses (devido aos efeitos da pandemia e da guerra) para julho de 2023. No final do ano passado, novo adiamento e o avanço de uma nova data para o fim das obras, que afinal também não vai ser respeitado.A Linha da Beira Alta entrará em 2024 já com 53 meses de trabalhos de modernização.Em causa está a quebra nas cadeias logísticas, a falta de mão-de-obra, a insuficiência de maquinaria no mercado e as dificuldades burocráticas do Código da Contratação Pública, entre outros problemas, como a necessidade de reposição de 30 quilómetros de cabos de alta tensão, que foram roubados.Em maio de 2023, numa visita às obras em curso, João Galamba, comprometeu-se com a data de reabertura em novembro deste ano. "O nosso objetivo, é que estes trabalhos acabem o mais rápido possível, no dia 12 de novembro. É o prazo que está contratualizado e neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado", disse então aos jornalistas.