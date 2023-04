CP adjudica serviços de cafetaria nos comboios à Newrail

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CP anunciou esta quinta-feira que adjudicou o serviço de cafetaria e bar nos comboios alfa pendular e intercidades à Newrail - Restauração e Serviços Lda.





Uma decisão que decorre da resolução do contrato que a CP possuía com a Apeadeiro 2020, que pediu insolvência deixando os trabalhadores com salários em atraso, o que levou ao início de procedimento por urgência imperiosa para selecionar uma nova empresa para prestar o serviço.





O prazo para a submissão de propostas pelas empresas interessadas terminou esta quarta-feira, tendo a Newrail sido notificada esta quinta-feira da adjudicação, diz a CP em comunicado, sem adiantar o valor do contrato.





A empresa pública afirma ainda que "esteve sempre empenhada na solução desta situação, agindo de acordo com a lei e tomando todas as medidas possíveis", salientando ser também ela "lesada em todo este longo processo, pois sempre garantiu a pontualidade nos pagamentos de um serviço que não foi adequadamente prestado aos seus passageiros, causando transtorno aos seus clientes e prejuízos financeiros à CP".





A operadora ferroviária acrescenta que espera normalizar a situação nos próximos dias.