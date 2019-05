CP avisa que vai cortar oferta se não contratar

A CP voltou a reduzir o seu quadro de pessoal no ano passado, mas não teve ainda autorização do Governo para contratar 88 trabalhadores. Sem a aprovação da sua proposta de recrutamento, Carlos Gomes Nogueira diz que será inevitável reduzir a oferta e com isso deixar de cumprir os níveis de serviço contratualizados.