CP chega a acordo com revisores e greve é suspensa

A CP anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), que "desconvocou de imediato a greve em curso, nomeadamente a que estava agendada para a semana das Jornadas Mundiais da Juventude".



"O acordo foi formalizado com a assinatura de ambas as partes, hoje, às 18h", diz a empresa pública em comunicado.



Segundo explica, este acordo estabelece que o SFRCI aceita as condições de retribuição anteriormente negociadas e acordadas com as outras organizações sindicais.

Além disso, a CP comprometeu-se a analisar nos próximos meses outras matérias de relevância sinalizadas pelas partes.



"Em caso de aplicabilidade de quaisquer medidas nesse âmbito, estas serão transversais a toda a empresa, reforçando o compromisso com a equidade e o bem-estar de todos os trabalhadores.



Além de ter já desconvocado a greve, o SFRCI concordou adicionalmente "em privilegiar a via do diálogo para resolver quaisquer eventuais diferendos futuros", refere a mesma nota,destacando a CP "este desfecho positivo" e reconhecendo "a abertura ao diálogo demonstrada pelo SFRCI".



O SFRCI tinha marcado uma greve para o período compreendido entre as 00:00 de 21 de julho e as 23:59 do dia 6 de agosto, tendo a CP chegado a alertar para perturbações na circulação ferroviária em todos os serviços.