CP com mais passageiros até junho do que antes da pandemia

A CP transportou cerca de 70 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de mais de 77% face ao mesmo período do ano passado, mas também mais 4% do que em 2019. O longo curso foi o serviço que mais viu crescer a procura.



15:02







A CP registou no primeiro semestre deste ano um aumento da procura de 77,5%, face ao mesmo período de 2021, tendo transportado cerca de 70 milhões de passageiros. Os proveitos de tráfego foram da ordem dos 110 milhões de euros, o que representou um acréscimo de 98% face ao ano passado.



Já comparativamente com o primeiro semestre de 2019, a empresa transportou nos primeiros seis meses deste ano mais 4,1% de passageiros. No entanto, as receitas estão ainda 15% abaixo das registadas nesse período que antecedeu a pandemia. Em comunicado, a empresa de transporte ferroviário adianta que o aumento de procura foi transversal a todos os serviços, sendo mais acentuado no longo curso, que foi responsável pelo transporte de mais 1,5 milhões de passageiros face ao primeiro semestre de 2021, ou seja, mais cerca de 140%.



Já nos comboios regionais a CP registou uma variação positiva de 83,5%, o que corresponde a mais 2,3 milhões de passageiros. Também nos serviços urbanos foram registados aumentos da procura face ao primeiro período do ano passado, tendo sido transportados 52 milhões de passageiros nos comboios urbanos de Lisboa (mais 74,2%), 10 milhões nos do Porto (mais 80,7%) e 415 mil nos de Coimbra (mais 68,8%).

"A CP acolhe este incremento de procura pelos seus serviços de transporte com muita satisfação, considerando que os resultados alcançados se aproximam dos níveis registados em 2019, ano em que a CP transportou 145 milhões de passageiros", refere em empresa no comunicado. Saber mais CP comboios transportes

