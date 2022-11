CP pagará 81 milhões na adjudicação da compra de 117 comboios em 2023

O ministro das Infraestruturas e da Habitação assegurou esta segunda-feira, no Parlamento, que em 2023 será adjudicado o concurso da CP para a compra de 117 novos comboios para os serviços urbanos e regionais, adiantando que no próximo ano terá lugar a primeira despesa com esta compra no valor de 81 milhões, que "será pago no momento de adjudicação".





Este concurso, que o Governo autorizou a CP a lançar em 2021, vai totalizar um investimento de 819 milhões de euros.





"O concurso está na fase final e será adjudicado em 2023", garantiu Pedro Nuno Santos.



A adjudicação da compra dos 117 comboios estava prevista ocorrer ainda este ano, mas em setembro o Executivo admitiu que irá apenas acontecer no início de fevereiro.



Na audição no Parlamento, no âmbito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2023, o ministro das Infraestruturas garantiu ainda que no próximo ano "o saneamento financeiro da CP vai ser feito por nós e por mim".



Sobre esta operação, que estava já prevista para este ano, Pedro Nuno Santos explicou que "a despesa do Estado não vai aumentar em 1.800 milhões" já que "ela já está consolidada na dívida pública nacional".





"É uma operação contabilística mas permite tirar da CP este peso enorme do seu balanço e para que possa fazer a contratação dos comboios para a alta velocidade".