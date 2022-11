Pedro Nuno Santos: "Pouco ficará do Ferrovia 2020 para depois de 2023"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, salientou esta segunda-feira, no Parlamento, que a execução do plano Ferrovia 2020 chegará aos 714 milhões de euros no próximo ano.



Na sua intervenção inicial, na audição no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2023, o ministro avançou relativamente ao plano de investimentos na infraestrutura ferroviária que 15% dos projetos, no valor de 305 milhões, estão concluídos, sendo de valor equivalente os que falta lançar.



Já as empreitadas em contratação ou em curso somam 1.422 milhões.





"Vamos concluir o Ferrovia 2020 com sucesso. Pouco ficará para depois de 2023", disse o ministro das Infraestruturas, assegurando que "não faltará verbas para executar".





Pedro Nuno Santos salientou ser normal que o nível de execução deste programa de investimentos apresentado em 2016, que ultrapassa os 2 mil milhões de euros, "dispare no fim do programa". E garantiu que na atual conjuntura de subida dos preços dos materiais e mão de obra na construção se for necessário os preços serão revistos e "nenhuma obra do Ferrovia 2020 ficará por fazer"





Relativamente ao próximo ciclo de investimentos, previsto no PNI 2030, Pedro Nuno Santos indicou na apresentação aos deputados que no próximo ano a execução será de 38 milhões, sendo o valor global dos estudos e projetos – designadamente para a nova linha de alta velocidade – de 76 milhões de euros.