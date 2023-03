CP vai lançar concurso de urgência para os bares dos comboios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou esta quarta-feira no Parlamento que a CP "está a preparar um concurso de urgência imperiosa que visa assegurar o serviço" dos bares dos comboios "e garantir os direitos dos trabalhadores", depois da empresa que prestava esse serviço "não ter cumprido as obrigações".





Frisando que seria mais fácil de resolver a atual situação se esse serviço fosse uma concessão, o ministro salientou aos deputados que sendo um contrato de prestação de serviços "a única coisa que podemos fazer é lançar um concurso urgente".





O governante disse ainda que esse concurso visa resolver o problema imediato, que é a continuidade de serviço e os trabalhadores, sendo que "será apenas válido até ao final do ano".

"Vamos pedir à CP que faça a avaliação sobre se pode integrar esses trabalhadores para que depois de dexembro possamos tomar a melhor decisão", disse João Galamba, frisando que "não excluímos, não havendo vantagem de recorrer ao outsourcing, integrar esses trabalhadores na CP".



O ministro disse ainda que será incluído no concurso o pagamento dos salários em atraso.

João Galamba recordou ainda que a operadora ferroviária vai reforçar a oferta com 117 novos comboios, garantindo ao mesmo tempo uma nova fábrica em Portugal.



"Podemos dizer que na pior das hipóteses teremos uma fábrica em Portugal", disse o ministro das Infraestruturas, acrescentando que "na melhor das hipóteses teremos uma fábrica melhor".



João Galamba disse ainda relativamente à compra de 22 automotoras para a CP que as entregas vão começar em 2025, enquanto no caso dos 117 novos comboios que estão a concurso serão entregues entre 2026 e 2029.