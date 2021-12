CP lança amanhã concurso de 819 milhões para comprar 117 automotoras

A CP vai lançar esta terça-feira, 14 de dezembro, o concurso para a compra de 117 automotoras elétricas, um investimento no valor de 819 milhões de euros, que é, segundo o Governo, "a maior aquisição de comboios de toda a história" da empresa.





A compra dos novos comboios foi aprovada pelo Executivo em julho passado e inclui 62 automotoras para o serviço urbano - 34 para a linha de Cascais, substituindo as atuais 29 que têm mais de 50 anos; 16 unidades para reforçar as restantes linhas da Área Metropolitana de Lisboa – Sintra, Azambuja e Sado; e 12 unidades para reforçar os serviços urbanos do Porto. Envolve também outras 55 automotoras elétricas para todas as linhas do serviço regional.





O lançamento do concurso terá lugar esta terça-feira no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, na presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.





Leia Também Medway investe 93 milhões de euros na compra de comboios

A estas 117 automotoras somam-se outras 22 para o serviço regional, que foram já adjudicadas à empresa suíça Stadler.





O Governo justificou estas compras de novos comboios para a substituição de material obsoleto e para dar resposta à previsão do aumento da procura nos próximos anos.





Em julho, o ministro das Infraestruturas anunciou também que o caderno de encargos do concurso que será lançado esta terça-feira tem como objetivo "garantir que uma parte considerável dos comboios que vão ser fornecidos tenha incorporação da indústria nacional".



Em setembro, em entrevista ao Negócios, o secretário de Estado das Infraestruturas indicou que a CP estava já a trabalhar no concurso para a compra de mais cerca de 12 comboios, agora para as futuras linhas de alta velocidade. O procedimento será lançado em 2022.