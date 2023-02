Dona da FlixBus fecha 2022 com receitas recorde de 1,5 mil milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dona da Flixbus, operador europeu de transporte rodoviário de longa distância, fechou 2022 com receitas superiores a 1,5 mil milhões de euros, um aumento de 185% face ao ano anterior.

O resultado da Flix, que atualmente está presente em 40 países, é explicado, em parte, pelo aumento do número de passageiros em 113%. No total, no ano passado, mais de 60 milhões de pessoas utilizaram um autocarro ou comboio da empresa alemã que nasceu há 10 anos.

É a primeira vez que a empresa apresenta contas. Mas André Schwämmlein,co-fundador e presidente executivo da Flix, garante que 2022 foi "o melhor ano de sempre" da empresa que ao longo da última década já transportou mais de 300 milhões de passageiros a nível global.

Apesar de não detalhar números por mercado ou atividade, André Schwämmlein assegurou que todos os países onde marcam presença já recuperaram do impacto da pandemia. Por isso, não tem dúvidas que a empresa vai continuar o trajeto de subida de receitas, tendo revelado que esperam um aumento de 20% para este ano.

Este crescimento será também sustentado pela expansão da atividade na área da ferrovia onde atua através da FlixTrain, disse Christoph Debus, CFO da Flix, durante a apresentação dos resultados sem avançar com pormenores dos novos destinos em análise.

Questionado sobre se a entrada em bolsa faz parte dos planos, o administrador financeiro respondeu que a Flix "considera todas as opções". Mas sublinhou que neste momento têm "uma boa situação financeira" e uma estrutura acionista robusta.



A rede da FlixBus em Portugal cobre atualmente mais de 150 destinos, com linhas nacionais e internacionais a ligarem cidades como Lisboa, Porto, Braga e Coimbra a países como Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça ou Bélgica.