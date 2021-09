FlixBus duplica passageiros de verão pré-covid em Portugal

ligações de Cascais, Sintra, Guarda e Vilar Formoso.

A operar em Portugal há dois anos, a alemã FlixBus, o maior operador europeu de transporte expresso de passageiros, conseguiu este verão duplicar o número de clientes, em relação ao mesmo período de 2019.Nos últimos julho e agosto, a empresa transportou 207 mil pessoas de e para Portugal e em rotas domésticas. Destes, 40% eram cidadãos estrangeiros, maioritariamente vindos de Espanha, França e Alemanha.Nos mesmos dois meses de 2019, a FlixBus tinha transportado 105 mil passageiros, número que caiu para 43 mil, menos de metade, em 2020, no primeiro ano da pandemia e dos confinamentos."Estamos a recuperar, felizmente, 2020 foi um ano terrível para o sector", afirma em comunicado Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Portugal e Espanha. "Agora é continuar com o plano traçado para Portugal, que é continuar a investir de modo a oferecermos aos portugueses a maior rede de autocarros de médio e longo curso do país."Com o verão em alta, a FlixBus acabou também por atingir a marca do milhão de passageiros transportados, desde que está em operação no país. Nos objetivos da empresa, que cobre já 40 cidades em Portugal, está a abertura de novas linhas. Ainda este mês vão ser lançadas as"A nossa rede doméstica continua a crescer e chegamos já a 40 cidades em Portugal. Apesar das dificuldades que enfrentamos diariamente, estamos bastante muito satisfeitos com os resultados. Este mercado foi e continua a ser a grande aposta da Flixbus em 2021, vamos continuar a investir na expansão da rede doméstica, em conjunto com os nossos parceiros locais, e também a reforçar a rede internacional, ligando cada vez mais cidades portuguesas a pequenas e grandes cidades europeias", conclui o responsável.A rede da FlixBus em Portugal cobre atualmente mais de 150 destinos, com linhas nacionais e internacionais a ligarem cidades como Lisboa, Porto, Braga e Coimbra a países como Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça ou Bélgica.