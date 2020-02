Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa pede insolvência

A Associação – Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL), cuja atividade é a cedência temporária de mão de obra para a movimentação de cargas e descargas no porto da capital, decidiu pedir a insolvência.

Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira, um dia após o início da greve de três semanas dos estivadores do Porto de Lisboa terem iniciado uma greve de três semanas, a A-ETPL indica que após uma Assembleia Geral foi decidido pedir a insolvência "face à situação financeira em que esta se encontra, e face à impossibilidade de encontrar soluções para a sua viabilização com o sindicato representante dos trabalhadores".

As dificuldades da entidade, que tem como sócios empresas dos grupos Yilport, ETE e Terminal Multiusos do Beato (TMB), eram apontadas no diagnóstico da consultora EY, atualizado a 14 de fevereiro, a que o Negócios teve acesso, que referia que a A-ETPL estava "numa situação de insolvência iminente".





No documento é salientado que a performance financeira da A-ETPL "reflete uma situação crítica, com margens operacionais negativas, devido a uma elevada estrutura de custos fixos face ao seu atual nível de atividade", que só em 2019 recuou 4,1%. Algo que se traduziu nos últimos anos "no consumo da caixa existente e no financiamento da atividade através da dilação do prazo de pagamento a fornecedores e de consecutivos atrasos no pagamento de remunerações aos seus colaboradores". O prazo de pagamento aos fornecedores aumentou em 2019 para 151 dias, enquanto aos trabalhadores o montante a liquidar ascendia já no passado mês de janeiro a 254 mil euros.