Ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz é o novo presidente da Infraestruturas de Portugal

Miguel Cruz, ex-secretário de Estado do Tesouro, foi nomeado presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), anunciou esta sexta-feira o ministério liderado por Pedro Nuno Santos.A nomeação de Miguel Cruz surge por proposta conjunta do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.Além de Miguel Cruz, passa também a integrar a administração da IP Maria Amália Freire de Almeida, que foi chefe de gabinete de Miguel Cruz quando este tinha funções governativas, e Ana da Silva Coelho, que abandonou a direção do IEFP Carlos Alberto João Fernandes mantém-se como vice-presidente, cargo que ocupa desde 2016, e Vanda Nogueira mantém-se como vogal, tal como Alexandra Barbosa.