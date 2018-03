Fernando Medina: Depois de linha circular, linha vermelha será prioridade

O presidente da Câmara de Lisboa salientou no Parlamento que a expansão da linha vermelha para Campolide, Campo de Ourique, Alcântara e até ao Alvito será a próxima prioridade ao nível do financiamento.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, sublinhou esta terça-feira no Parlamento que, depois da concretização do projecto de criação de uma linha circular do Metro de Lisboa, ligando as estações do Rato e Cais do Sodré, o que ficou definido com o Governo é o avanço de estudos técnicos para a linha vermelha, que será "a prioridade imediata ao nível do financiamento".

Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde foi chamado juntamente com outros autarcas da área metropolitana de Lisboa sobre a expansão da rede do metro da capital, Fernando Medina salientou a importância da extensão da linha vermelha de São Sebastião da Pedreira a Campolide, Campo de Ourique, a Alcântara e até ao Alvito. Um projecto que, salientou, deve ocorrer a par da integração da linha de Cascais na linha de cintura e do projecto de expansão da rede de eléctricos "que se deve cruzar com o metro".