Ferrovia: um quarto da rede ainda requer atenção ou é insatisfatória

A avaliação do estado da infraestrutura em 2021 realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP), concluiu que da totalidade dos ativos que integram a rede ferroviária nacional (RFN) 74% apresentavam-se em estados Bom (29,9%) ou Razoável (44,5%), enquanto 25,6% ainda Requer Atenção (20,1%) ou é Insatisfatório (5,5%).



De acordo com a IP, considerando a globalidade da RFN, o Indicador de Desempenho apurado para 2021 (5,02) traduz "uma variação positiva bastante relevante face ao valor verificado em 2020 (4,95)".



Essa variação, explica, "é sobretudo suportada na melhoria observada nos ativos de via (e aparelhos de via) e de suporte à tração (catenária, subestações e postos de catenária)". Variações que resultam de intervenções executadas em 2021 assim como da entrada ao serviço de novos ativos, como o troço Covilhã/Guarda na Linha da Beira Baixa e, no caso da catenária, da entrada ao serviço da eletrificação do troço Viana/Valença-Fronteira na Linha do Minho, refere a empresa.





A avaliação ao estado da infraestrutura ferroviária aponta ainda para que, no caso dos ativos de suporte à tração mais de 92% se encontram em estado Bom ou Razoável, sendo que também nos ativos de sinalização e segurança essa prevalência é de 79%, não se registando a presença de ativos em estado Insatisfatório. Já no caso da via há ainda 11,5% em estado Insatisfatório.





A IP refere ainda que os resultados alcançados traduzem um aumento do investimento ao nível da manutenção, cujo valor anual em 2016 para os grupos de ativos avaliados foi de 59,8 milhões de euros, subindo consecutivamente em termos anuais, atingindo um valor de 93,6 milhões de euros em 2021.



"Perspetiva-se igualmente o impacto positivo ao nível do estado da RFN em resultado do Plano de Investimentos Ferrovia 2020 e, considerando os investimentos em curso e a concluir no decorrer do ano de 2022, prevê-se a continuação da tendência de melhoria do estado global da RFN", diz a empresa.

Rede rodoviária: 82,3% em estado Bom ou Razoável



No que respeita à Rede Rodoviária Nacional (RRN), face a 2020, o valor do indicador de desempenho apresenta uma tendência de estabilização (valor de 4,86 sem alteração face a 2020), refere anda a IP.





Neste caso, o estado de 21% dos ativos avaliados era Bom, 61,3% Razoável, 15% Requer Atenção e 2,8% é Insatisfatório.





A IP salienta a ligeira variação nas obras de arte (de 5,29 em 2020 para 5,28 em 2021) e nos pavimentos (de 4,66 em 2020 para 4,67 em 2021). Em ambos os casos, a percentagem de ativos no estado Bom ou Razoável chega a 91% e 79%, respetivamente, refere.





Também na RRN a empresa afirma que tem aumentado o investimento ao nível da manutenção, cujo valor anual em 2016 foi de 47,8 milhões de euros, crescendo em termos anuais e atingindo um valor de 83,4 milhões de euros em 2021.





"Atendendo aos investimentos em curso e a concluir no decorrer do ano de 2021, perspetiva-se a uma tendência de estabilização do estado global da RRN", diz a IP.