Gaia pede indemnização à operadora de autocarro anfíbio por caducidade do contrato

Além desta ação judicial, a autarquia vai participar a situação ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), instituto público que controla os concursos públicos e que pode, em caso de incumprimento grosseiro, vedar a hipótese de um concorrente vir a concurso público, disse aos jornalistas o presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, no final da reunião de câmara."Está decidido. Vamos avançar para dois sítios, para o IMPIC e para tribunal, porque não há nenhuma razão que justifique o comportamento da empresa, se o concurso não era apelativo não tinha vindo", disse o autarca.A empresa Morning Interative Unipessoal, sediada em Crestuma, no concelho de Gaia, distrito do Porto, ganhou o concurso público para a concessão do anfíbio, mas o contrato acabou por caducar após a mesma não entregar os documentos de habilitação e caução, explicou.Falando em "irresponsabilidade e má-fé" por parte da empresa, Eduardo Vítor Rodrigues recordou que estava tudo pronto por parte do município para concretizar a concessão."De repente, a empresa dá o dito por não dito e quem passa por mentiroso sou eu", frisou, acrescentando que agora terá de ser aberto um novo concurso público.No final de maio, Eduardo Vítor Rodrigues estimava que o autocarro/barco devesse entrar em funcionamento "até ao final de junho".Em causa está um meio de transporte novo a circular no rio Douro que consiste num autocarro/barco que fará o rebatimento a outros meios de transporte e será incluído na rede 'Andante'.O anfíbio de Vila Nova de Gaia terá 52 lugares e fará o percurso em cerca de 35 minutos com uma periodicidade de hora a hora.