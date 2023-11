Galamba esclarece que decisão sobre novo aeroporto será tomada pelo próximo Governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"um trabalho válido para quem vier e quiser tomar uma decisão".





O ministro das Infraestruturas esclareceu que a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa vai passar para o próximo Governo. João Galamba, que está a ser ouvido pelos deputados no âmbito do Orçamento do Estado para 2024, explicou que a partir de dezembro o Governo ficará em gestão. Logo, não poderá tomar esse tipo de decisões. Mas assegura que vai ser deixado

Respondendo às perguntas de André Ventura sobre a derrapagem do calendário para a escolha do novo aeroporto de Lisboa e o impacto da atual crise política, o ministro recordou que "é público que o trabalho da Comissão Técnica Independente está em curso, como foi noticiado", disse, referindo-se à notícia do Negócios.





Nesse sentido, os prazos para a escolha da melhor solução, prevista para 2024, não sofreu qualquer impacto. Porém, esclareceu que "é uma decisão que um Governo em gestão não poderá tomar, terá de ser o próximo Governo", acrescentou.





João Galamba está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2024.

Esta semana, João Galamba foi constituído arguido no âmbito da investigação aos negócios de lítio e hidrogénio que resultaram em cinco detenções e levaram ao pedido de demissão do primeiro-ministro.

