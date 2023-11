Galamba vê "potencial" no aeroporto de Beja

O ainda ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta sexta-feira no Parlamento que "o aeroporto de Beja tem potencial", não só na área da manutenção, "que está a crescer", mas também na aviação executiva, "por causa do crescimento das propriedades no Alentejo de pessoas com rendimento muito elevado".





O governante disse ainda, durante a audição sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que "já fomos contactados pela embaixada americana a dizer isso", referindo estarem "120 americanos" nessa situação.





Mas o governante apontou ainda outro potencial ao aeroporto de Beja, como a carga, sublinhando "o conjunto de projetos na área agroindústria e produtos de valor acrescentado, como carnes maturadas".





Frisando que Beja "não será alternativa ao aeroporto Humberto Delgado", Galamba afirmou que "tem particularidades próprias" e "potencial".





Questionado, na audição, sobre a proposta feita pela ANA – Aeroportos de Portugal para a atualização das taxas no próximo ano, o ministro remeteu para a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) uma decisão, alegando que "é matéria onde o Governo não se mete".