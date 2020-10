Governo aprova descontos nas ex-SCUT do interior a partir de 1 de janeiro

Os descontos nas portagens das antigas SCUT (sem custos para os utilizadores) do interior foram aprovados esta quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros.





O modelo simplificado de redução do custo das portagens para quem vive e trabalha no interior será aplicado a partir do próximo dia 1 de janeiro, apurou o Negócios e confirmou posteriormente, em conferência de imprensa, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.



No final do Conselho de Ministros, a governante detalhou os veículos das classes 1 e 2 vão beneficiar de um desconto de 25% "a partir do oitavo dia de circulação num mês", pelo que após os primeiros sete dias de utilização aplicar-se-á a "todas as passagens". Ana Abrunhosa explicou ainda que o número de passagens não corresponde aos dias do calendário, o que significa que as utilizações poderão ser "seguidas ou interpoladas".



Para beneficiar deste desconto, que a ministra diz ser de "quantidade" na medida em que "privilegia os utilizadores frequentes", é apenas necessário dispor de um "dispositivo eletrónico", sendo dispensadas certificações ou autorizações do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes).



Este desconto, como pode ler-se no comunicado divulgado após a conclusão do Conselho de Ministros, "vai incidir sobre determinados lanços ou sublanços de 10 vias": A22 – Algarve; A23 – IP; A23 – Beira Interior; A24 – Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; A28 – Norte Litoral; A4 – Subconcessão AE transmontana; A4 – Túnel do Marão; A13 e A13-1 - Subconcessão do Pinhal Interior.



A ministra da Coesão Territorial defendeu que esta medida decorre da "necessidade de reduzir custos de contexto e aproximar populações", apoiando assim a coesão, e salientou que permitirá ainda promover a "redução da sinistralidade" na medida em que vai promover o recurso a "vias mais seguras, sobretudo ex-SCUT, vias que foram concebidas para não serem portajadas".



Abrunhosa havia prometido estes descontos para o terceiro trimestre deste ano, contudo a medida acabou por ser adiada devido ao impacto orçamental da crise pandémica, como referiu a própria em entrevista ao Negócios e à Antena1. Esta medida está prevista na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2021, mas até ao momento não se sabia qual o momento em que entraria em vigor.





Maiores descontos para transporte de mercadorias e alargados a passageiros

O Executivo socialista decidiu harmonizar os descontos aplicáveis aos veículos de transporte de mercadorias, que serão reforçados e alargados aos veículos de transporte de passageiros.





oncessão do Grande Porto (A4, A41 e A42) e às concessões Costa da Prata (A17, A25 e A29).

Deste modo, o desconto nas portagens para o transporte de mercadorias vai passar de 30% para 35% durante o dia e de 50% para 55% à noite, fins de semana e feriados. Mas como sublinhou a governante, "pela primeira vez" este desconto será alargado ao "transporte de passageiros" para "incentivar o uso do transporte coletivo".Estes descontos vão ser aplicados em todas as 10 vias atrás elencadas e também à c



O período de tempo que decorre entre a aprovação desta resolução e a entrada em vigor da portaria é "absolutamente essencial para se adaptarem os sistemas de cobrança" e também para se proceder ao necessário "trabalho administrativo", notou a ministra.





Já na resposta às perguntas dos jornalistas, Ana Abrunhosa confirmou que o desconto nas portagens do interior terá um impacto orçamental negativo de 10 milhões de euros.A ministra admite, porém, que este valor possa ser compensado por um "eventual aumento de receita" decorrente de um potencial reforço da procura destas vias. "Em geral, quando baixamos os preços a procura aumenta e, portanto, a receita pode ou não aumentar dependendo do facto da procura aumentar percentualmente mais do que a diminuição no preço", precisou.Seja como for, o impacto orçamental será negativo "na maior parte das vias", até porque se trata de "vias subutilizadas" e onde não existe densidade populacional capaz de compensar a redução das portagens. No entanto, Abrunhosa espera que o aumento do turismo e a menor utilização de vias alternativas "ajude a compensar a perda de receita".A exceção deverá ser na A22, onde se antecipa um impacto orçamental "potencialmente positivo".(Notícia atualizada)