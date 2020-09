Ana Abrunhosa admite "algum atraso" nos descontos nas ex-scut

Ainda não foi desta que avançaram os prometidos descontos nas ex-scut, porém a ministra da Coesão Territorial, em entrevista ao programa Conversa Capital, uma parceira entre o Negócios e a Antena1, assegura que essa é uma medida que "está a ser finalizada e oportunamente será comunicada".

"A medida está a ser finalizada e será comunicada oportunamente. Não direi mais nada sobre este assunto", afirmou Ana Abrunhosa que havia prometido que estes descontos estariam em vigor no terceiro trimestre deste ano.





Todavia, a eclosão da crise sanitária e o decorrente "impacto na governação", em concreto no Orçamento do Estado, obrigou a uma redefinição do calendário inicialmente previsto, alteração que não coloca em causa a implementação futura da medida."Ministra sem palarva não é ministra. Mantenho a minha palavra dizendo que a medida irá para o terreno", asseverou reconhecendo que a a sua aplicação "possa, em termos temporais, ter algum atraso"."Sabe que a pandemia não afeta só os portugueses. Afeta também os governantes e nomeadamente as Finanças. Compreenderão que, garantindo que a medida está a ser finalizada, possa ter algum atraso. Todos somos vítimas da pandemia, nomeadamente o orçamento de Estado. Esta é uma medida que tem implicações orçamentais e o que vos posso dizer é que a medida está a ser finalizada e será comunicada oportunamente por quem de direito", acrescentou a governante e antiga presidente da CCDR do Centro.