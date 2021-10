Governo prevê investimento de quase mil milhões em transportes no próximo ano

O Governo prevê investir, no próximo ano, perto de mil milhões de euros em projetos de modernização da ferrovia, de expansão das redes de metropolitano e de reforço das frotas das empresas públicas de transporte. O montante representa um aumento de quase 40% em relação aos valores que tinham sido orçamentados este ano para estes investimentos.De acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, o Executivo prevê executar 469 milhões de euros no âmbito do plano Ferrovia 2020, que tem de ser executado até 2023. Este montante representa quase o triplo dos 174 milhões investidos este ano. Contudo, recorde-se, quando entregou o Orçamento do Estado para 2021, o Governo previa executar 384 milhões de euros no âmbito do Ferrovia 2020.As principais intervenções a avançar este ano, detalha o documento, "envolvem os Corredores Internacional Norte e Internacional Sul, mas também incidem transversalmente nos Corredores Norte-Sul ou Complementares".Já no que diz respeito à expansão das redes de metropolitano, o investimento deverá atingir os 408 milhões de euros. Deste montante, 95 milhões destinam-se ao Metro de Lisboa, 273 milhões ao Metro do Porto e outros 39 milhões ao Metro do Mondengo.O Orçamento do Estado para 2022 define, ainda, um investimento de 61 milhões na aquisição de frota. A maior fatia, de 31 milhões, destina-se a adquirir barcos da Transtejo.Feitas as contas, são 938 milhões de euros de investimento no setor de transportes públicos que o Governo prevê realizar no próximo ano, um aumento superior a 39% em relação ao investimento de 674 milhões que foi orçamentado para 2021.