Greves no Metro de Lisboa a 14 e 22 de abril

O Metropolitano de Lisboa informou esta quarta-feira que sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa apresentaram um pré-aviso de greve para os próximos dias 14 e 22 de abril entre as 5:00 e as 10:00 horas, pelo que "se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves".





Nos dois dias – esta quinta-feira e sexta-feira da próxima semana, "o serviço de transporte terá início a partir das 10:30 horas", adianta ainda o Metro da capital, que "agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os eventuais inconvenientes que estas greves possam causar".





Nos últimos meses dos trabalhadores do Metropolitano têm levado a cabo várias greves parciais, designadamente relacionadas com as condições de trabalho, a falta de efetivos e o clima por parte da direção relativamente aos trabalhadores.

Em declarações à Lusa em março último, os sindicatos do setor disseram pretender que a empresa coloque em prática uma série de compromissos assumidos para com os trabalhadores há muito tempo.