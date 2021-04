Groundforce prepara-se para anular acordo com a TAP

A Groundforce prepara-se para anular o acordo firmado com a TAP que permitiu pagar aos trabalhadores os salários de fevereiro e março, que estavam em atraso. O cenário mais provável é agora a insolvência controlada. A notícia foi avançada na madrugada desta quarta-feira, pela SIC Notícias.



Segundo a SIC Notícias, a informação foi transmitida na terça-feira pelo acionista Alfredo Casimiro aos sindicatos e à comissão de trabalhadores. O presidente do conselho de administração indicou que vai pedir a nulidade do contrato, depois de este ter sido avaliado pelos auditores e pelo Conselho Fiscal.



No acordo, a Groundforce vendeu equipamento de handling por sete milhões de euros, tendo ficado com a opção de recompra até 30 de maio. Esse acordo permitiu também pagar salários em atraso a cerca de 2.400 trabalhadores.