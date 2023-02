Grupo de Marco de Canaveses compra britânica Green Motion para Portugal

Fundado em 1956 no Marco de Canaveses, onde mantém a sua sede, o grupo de retalho automóvel MCoutinho tem vindo a crescer de forma fulgurante nos últimos anos, quer por via orgânica quer por aquisição, tendo faturado 355 milhões de euros em 2022 – mais 34,5% do que no ano anterior -, ano em que vendeu 12.522 automóveis novos e usados.

Com um efetivo atual de 1.069 trabalhadores, representa um portefólio global de duas dezenas de marcas, como a BMW, Mercedes -Benz, Ford, Toyota, Renault ou a Opel, com operação nos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria e Lisboa.

À entrada de 2023, a MCoutinho abre uma nova avenida de crescimento, através da aquisição do "master franchise" para Portugal da britânica Green Motion, rede internacional de rent-a-car do segmento de turismo.

"O grupo MCoutinho assumiu a representação da marca Green Motion em Portugal, com a inauguração da primeira estação de rent-a-car em território nacional, localizada junto ao aeroporto de Lisboa", anunciou, esta quinta-feira, 2 de fevereiro, em comunicado.





"Potenciando a expansão da marca para um mercado que atrai anualmente mais de 30 milhões de turistas", a MCoutinho planeia a expansão da rede em 2024 com a abertura de novas estações no Porto e em Faro.

"A aquisição do 'master franchise' para Portugal enquadra-se na estratégia de expansão do portfólio de negócios do grupo na área da mobilidade, valorizando a proximidade dos valores das duas organizações, designadamente a confiança e o desenvolvimento do negócio com foco na sustentabilidade e proteção ambiental", afirma Paulo Pereira, responsável do grupo MCoutinho pela área da mobilidade.





Já Richard Lowden, CEO da Green Motion, destacou "o grande entusiasmo" por o grupo britânico ter "conseguido abrir uma estação de referência em Lisboa", agradecendo ao grupo MCoutinho "por ter escolhido a Green Motion e representarem a nossa marca da melhor maneira possível".

Atualmente, a marca Green Motion está presente em mais de 60 países, com mais de 600 estações rent-a-car.