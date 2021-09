Grupo de Marco de Canaveses compra Lisboa Oriente e FXP

O grupo de retalho automóvel M.Coutinho, fundado em 1956 no Marco de Canaveses, onde mantém a sua sede, tem vindo a crescer de forma fulgurante nos últimos anos, quer por via orgânica quer por aquisição.

Operando sobretudo nas zonas Norte e Centro, a MCoutinho representa atualmente 18 marcas, como a BMW, Mercedes -Benz, Ford, Toyota, Renault ou a Opel, contando no país com 48 pontos de venda de viaturas novas, 25 reparadores autorizados, nove centros de colisão e dois centros logísticos de peças, nos distritos do Porto, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu e Leiria.

Leia Também Escassez de "chips" pode tirar 210 mil milhões às vendas dos fabricantes automóveis

Conduzido pela sua geração da família, a MCoutinho emprega cerca de 700 pessoas e fatura mais de 220 milhões de euros, tendo em 2019 vendido mais de 11 mil viaturas novas e usadas.

Agora, notificou a autoridade da Concorrência da compra dos concessionários Lisboa Oriente e FXP, que têm sede em Lisboa.

A Lisboa Oriente, situada na Avenida Infante D. Henrique, é uma empresa que se dedica à comercialização retalhista de automóveis, novos e usados, da marca Peugeot, assim como peças e acessórios para carros e prestação de serviços pós-venda.

Já a FXP, com sede na lisboeta Avenida da República e instalações em Loures e Torres Vedras, também se dedica às mesmas atividades da Lisboa Oriente, no caso, das marcas Ford, Fiat, Alfa Romeo, Isuzu e Abarth.