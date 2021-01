Homologação da recuperação da Orey Antunes transita em julgado

Leia Também Ações da Orey Antunes continuam suspensas à espera de informação

A SCOA propôs,

, um plano de pagamento da sua dívida até 2032, ano em que concluirá o pagamento de 6,488 milhões de euros, o que significa um perdão de 90% dos créditos reconhecidos que ascendem a 58 milhões de euros.

A homologação do Plano de Recuperação da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) transitou em julgado, comunicou a empresa à CMVM De acordo com o comunicado, "transitou em julgado a sentença que homologou o Plano de Recuperação, aprovado no âmbito do Processo Especial de Revitalização da SCOA", pelo que "a sentença que homologou o Plano de Recuperação da SCOA tornou-se definitiva".Todos os credores e a própria empresa ficam assim vinculados ao plano aprovado.