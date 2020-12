Recurso contra homologação do PER da Orey Antunes recusado

Leia Também Recuperação da Orey recebe homologação do tribunal

A SCOA propôs,

, um plano de pagamento da sua dívida até 2032, ano em que concluirá o pagamento de 6,488 milhões de euros, o que significa um perdão de 90% dos créditos reconhecidos que ascendem a 58 milhões de euros.

A Sociedade Comercial Orey Anunes (SCOA) viu recusado pelo Tribunal da Relação um recurso contra a homologação do plano de recuperação que tinha sido aprovado em sede de PER. De acordo com comunicado , "a Sociedade Comercial Orey Antunes informa que o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu, no dia 3 de dezembro de 2020, acórdão, julgando improcedente o recurso que havia sido interpostorelativamente à sentença que homologou o Plano de Recuperação, aprovado no âmbito do Processo Especialde Revitalização (PER) da SCOA".Assim, a sentenção que homologou o plano de recuperação é confirmada na Relação.O plano de recuperação foi homologado em primeira instância no final de julho, vinculando a empresa e os credores.