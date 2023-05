Jorge Delgado: "Concurso para baterias dos navios da Transtejo será lançado em 2 ou 3 semanas"

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, adiantou em entrevista ao Negócios e Antena 1 que "dentro de duas ou três semanas" vai ser lançado o concurso para a compra das baterias para 9 dos 10 navios elétricos adquiridos pela Transtejo.





Depois do Tribunal de Contas ter chumbado o contrato de compra das baterias feito pela anterior administração, o responsável adiantou que o Governo recorreu a apoio técnico adicional, nomeadamente do INESC TEC do Porto, para "ajudar a parametrizar o que queremos comprar, por forma a que seja o mais concorrencial possível e possam aparecer diferentes "players" a apresentarem-se como fornecedores daquele produto".





Sobre os três navios que estão previstos chegar ainda este ano, Jorge Delgado admite que possam ser entregues já com as baterias incorporadas, de forma a que estejam a operar no início do próximo ano.



O valor do concurso, acrescentou, "será em princípio o mesmo que tínhamos previsto: 16 milhões de euros".



Jorge Delgado disse ainda que está nos planos do Governo uma fusão entre a Transtejo e a Soflusa, a qual "desejaria que fosse relativamente rápida".





"Sabemos que é um exercício difícil. Estamos a falar de duas empresas que têm origens completamente distintas e é preciso, antes de mais, harmonizar os acordos de empresa", explicou, considerando que na atual situação "há um conjunto de ineficiências que não fazem sentido".





Também a passagem da tutela da transportadora fluvial para as autarquias já está a ser debatida com Área Metropolitana de Lisboa, tendo ainda de ser definido se passam os ativos todos, se só a operação e se a transferência será feita para a Área Metropolitana ou para um conjunto de municípios que são servidos pela Transtejo/Soflusa.