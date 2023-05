Jorge Delgado: “No TVDE preocupa-nos se os preços chegam a quem trabalha”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a Agenda do Trabalho Digno em vigor, Jorge Delgado garante que já se está a avançar nas alterações à lei do TVDE , que terão em conta sobretudo o acesso à profissão e a fiscalização. O secretário de Estado lembra que esta é uma atividade liberalizada, mas adianta que podem vir a ser criados limites mínimos para que o trabalho seja devidamente remunerado.





...