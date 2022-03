José Luís Cacho: "Há potenciais interessados no terminal Vasco da Gama"

O futuro terminal Vasco da Gama interessa a grandes operadores mundiais de contentores, diz o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), José Luís Cacho, que assegura que há potenciais interessados europeus, americanos e asiáticos.



"Um projeto desta natureza interessa a grandes operadores mundiais de contentores como, por exemplo, a PSA, que está em Sines, a Hutchison que tem sede em Hong Kong, ou outras empresas que estão sediadas na Europa, armadores de ‘shipping’ como a Hapag-Lloyd, a MSC, Maersk ou a francesa CMA CGM, mas também a japoneses, coreanos e empresas chinesas. Todos esses são potenciais interessados num projeto desta natureza", afirma o responsável em entrevista ao Negócios e Antena 1.





No entanto, e apesar do Governo ter já publicado o decreto-lei que altera as bases da concessão do novo terminal – depois do concurso lançado em 2019 ter ficado deserto – José Luís Cacho considera que "no momento atual não há condições de mercado" para lançar novo concurso para um projeto a 50 anos que vai exigir cerca de 640 milhões de euros.





O responsável refere que admite agora um interesse diferente dos potenciais investimento depois de ter havido uma flexibilização das condições, designadamente do investimento inicial.





"Os objetivos do projeto mantêm-se, sejam os objetivos de investimento, de movimento, de número de posições, procurámos foi flexibilizar o investimento ao longo da vida útil da concessão", explica José Luís Cacho, adiantando que em vez de 300 milhões para o arranque do projeto serão exigidos ao privado 100 a 150 milhões na fase inicial.





É que se anteriormente estava prevista a construção de duas posições para dois navios trabalharem em simultâneo, com a alteração agora introduzida "permite-se que o projeto possa arrancar com uma posição do navio, ou seja, menos de metade do investimento inicial previsto".